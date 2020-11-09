9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории гаражного кооператива в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Предварительно установлено, что сегодня около 14.00 в одном из гаражей в гаражном кооперативе на ул.Автомобилистов произошел взрыв. "В результате взрыва обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 кв.м. Полностью разрушено 4 гаража, еще два повреждены частично, также повреждены семь легковых автомобилей. В настоящий момент данных о пострадавших нет", - рассказали в СК.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.219 (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) УК.-0-