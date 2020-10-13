13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса", - рассказали в СК.

Как сообщалось, происшествие случилось сегодня около 5.00. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего он загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее, оно оказалось поврежденным.

На территорию Советского РУВД Минска бросали коктейли Молотова Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. "Если вы стали свидетелем произошедшего или обладаете какой-либо информацией о случившемся, просьба обращаться в Советское РУВД Минска (пер.Я.Колоса, 3) или по номерам телефонов: 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 272-18-98 или 102. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в СК.-0-