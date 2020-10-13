13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса", - рассказали в СК.
Как сообщалось, происшествие случилось сегодня около 5.00. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего он загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее, оно оказалось поврежденным.
Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. "Если вы стали свидетелем произошедшего или обладаете какой-либо информацией о случившемся, просьба обращаться в Советское РУВД Минска (пер.Я.Колоса, 3) или по номерам телефонов: 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 272-18-98 или 102. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в СК.-0-