7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту замыкания рельсов в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, ночью 5 октября неустановленное лицо вблизи агрогородка Щомыслица Минского района замкнуло металлической проволокой рельсы и тем самым вывело из строя сигнализацию. В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится работа по установлению лица, причастного к совершению данного преступления.-0-