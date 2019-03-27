Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц "Амкодор-Шклов" и "Купаловское"

27 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц ОАО "Амкодор-Шклов" и ООО "Купаловское" (управляющая компания холдинга), сообщил сегодня журналистам начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

Предприятию "Амкодор-Шклов" причинен ущерб в особо крупном размере.

"В рамках проводимой совместно с Комитетом госконтроля Могилевской области проверки и в ходе предварительного расследования уголовного дела будет дана правовая оценка работы должностных лиц вышеуказанных обществ и органов государственного управления, которые не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственной дисциплины, что привело к фактам бесконтрольности и бесхозяйственности", - отметил Александр Шаройкин.-0-