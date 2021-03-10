10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Объединенной гражданской партии. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК.
"54-летний мужчина в январе этого года сообщил в СМИ данные предварительного следствия по уголовному делу в отношении членов так называемого координационного совета, по которому был допрошен в качестве свидетеля. Следственным управлением УСК по Минской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.407 (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в УСК. -0-