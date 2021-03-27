Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Могилева за подстрекательство к насилию

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего и 21-летнего жителей Могилева, которые в конце января этого года записали видеоролик, содержащий обращение с призывами массового выхода граждан на улицы города и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, и разместили его в одной из популярных социальных сетей. Такая информация содержится на официальном сайте Следственного комитета.

"Действия указанных лиц квалифицированы по статье за подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников милиции в целях воспрепятствования их законной деятельности. К злоумышленникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанных преступлений предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Посредством таких призывов граждане вовлекаются в совершение конкретных преступлений, которые причиняют вред не только сотрудникам органов внутренних дел, но и нарушают общественный порядок и безопасность. Все причастные к подобного рода преступлениям лица будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - отметил заместитель начальника УСК по Могилевской области Андрей Мартынов.-0-