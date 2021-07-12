Возбуждено уголовное дело за распространение информации о частной жизни сотрудника прокуратуры

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по факту незаконного распространения информации о частной жизни сотрудника прокуратуры, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

"В июле 2021 года участник одного из публичных чатов мессенджера Telegram без согласия потерпевшего распространил в сети интернет его фотографию, информацию о месте работы, персональные данные и адрес места жительства. Данные сведения составляют личную тайну и распространены в связи с выполнением прокурорским работником должностных обязанностей. Этими действиями правам и законным интересам потерпевшего причинен вред", - сказали в Генпрокуратуре.

Противоправное деяние квалифицировано по ч.3 ст.203-1 Уголовного кодекса.-0-