Возбуждены дела по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших различные деяния экстремистского характера. Обвиняемым инкриминируются хулиганства, надругательство над государственными символами, воспрепятствование осуществлению гражданами права на участие в республиканском референдуме. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, в январе текущего года 45-летний мужчина, действуя с двумя женщинами, неоднократно наносил надписи экстремистского характера на почтовые ящики, расположенные в подъездах. В декабре 2021 года они, находясь на улице Орловской в Минске, сорвали государственный флаг с флагштока на здании магазина. После этого фигуранты сожгли флаг, снимая происходящее на камеру мобильного телефона", - рассказали в УСК.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъято множество листовок с призывами о срыве референдума путем порчи бюллетеней. Также непосредственно перед задержанием они успели распространить листовки в подъездах жилых домов на улице Карастояновой в столице.

Установлено, что электронные версии листовок обвиняемый получил от администратора одного из экстремистских чатов, после чего самостоятельно распечатал их дома на принтере с целью дальнейшего распространения.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичное преступление расследуется во Фрунзенском (г.Минска) районном отделе Следственного комитета.

Предварительно установлено, что 59-летняя женщина, действуя по предварительному сговору с иными лицами, изготовила листовки, содержащие заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума. Подобная листовка обнаружена и изъята в подъезде жилого дома на территории Фрунзенского района Минска.

Обманывая граждан Республики Беларусь о порядке участия, проведения и результатах республиканского референдума, минчанка желала его срыва.

Подозреваемая ранее не судима, работает воспитателем в дошкольном учреждении и являлась подписчиком различных деструктивных Telegram-каналов. В ходе осмотра ее рабочего места изъяты листовки с призывами приводить в негодность бюллетени для голосования, которые она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы.

Женщина установлена и задержана сотрудниками милиции, с ее участием проводятся следственные действия.

"Сотрудниками УСК по городу Минску во взаимодействии с коллегами из Министерства внутренних дел продолжается работа по пресечению подобной противоправной деятельности. Каждому такому факту будет даваться принципиальная оценка с незамедлительным принятием соответствующих процессуальных решений. Правоохранительный блок нацелен пресекать подобного рода преступную деятельность", - добавили в УСК.-0-