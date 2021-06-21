Возбуждены уголовные дела за оскорбление работников КГК в Telegram-каналах

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждены уголовные дела за оскорбление работников Комитета государственного контроля в Telegram-каналах. Такая информация опубликована в Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.

"Уголовные дела по ст.369 (оскорбление представителя власти) и ст.188 (клевета) Уголовного кодекса возбуждены в июне 2021 года региональными подразделениями Следственного комитета по фактам размещения в Telegram-каналах заведомо ложной и оскорбительной информации о работниках Комитета государственного контроля в связи с выполнением ими служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Комитет госконтроля во взаимодействии с правоохранительными органами постоянно проводит мероприятия по выявлению подобных фактов и установлению лиц, причастных к размещению в деструктивных Telegram-каналах и социальных сетях информации, направленной на разжигание социальной розни, унижение чести и достоинства работников КГК и финансовой милиции, запугивание их близких родственников и др.

Виновные в распространении клеветнической и оскорбительной информации будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркнули в КГК.-0-