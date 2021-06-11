Возбуждены уголовные дела за распространение личных сведений прокурорских работников

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконного распространения в интернете информации о частной жизни двух прокурорских работников районных прокуратур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

По материалам дела, неустановленные лица в апреле и мае 2021 года в Telegram-каналах без согласия потерпевших распространили сведения о их частной жизни с указанием персональных данных, адресов проживания и личных номеров мобильной связи. Это причинило вред правам прокурорских работников, в том числе на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179 УК. Уголовные дела для организации предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по Минской области.-0-