Возбуждены уголовные дела за распространение персональных данных прокурора Гродно и его заместителя

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17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно возбудила уголовные дела за сбор и распространение в интернете сведений о частной жизни, персональных данных прокурора города и его заместителя. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.Согласно материалам дел, не установленный пока человек собрал информацию об адресах регистрации и проживания прокурора и его заместителя. Эти сведения, а также личные идентификационные номера потерпевших распространили через деструктивный Telegram-канал.Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 УК. Для предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-