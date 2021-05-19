19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждены уголовные дела за угрозу убийством в отношении генпрокурора и его оскорбление в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Во время ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес работников правоохранительных и иных государственных органов Генеральная прокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора Андрея Шведа и публичном оскорблении его как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей", - отметили в надзорном ведомстве.

Управление собственной безопасности Генпрокуратуры возбудило уголовные дела.

По материалам дела, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала с 18 по 19 мая высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством. Кроме того, неизвестные в это же время с использованием технических средств и сети Интернет для унижения чести и достоинства личности генпрокурора как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей разместили в различных чатах Telegram-каналов комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу людей.

Противоправные действия квалифицированы по ст.186 и ст.369 УК. В настоящее время устанавливают подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности.-0-