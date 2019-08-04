Возгорание в ТРЦ DanaMall было потушено оперативно и без последствий

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание включенной в электросеть фритюрницы в кафе "Мама дома" ООО "Фэмили фуд", расположенном на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall, произошло в ночь на 4 августа около 2.15. Ликвидировать последствия ЧП благодаря грамотным действиям дежурного персонала ТРЦ удалось оперативно и с минимальным ущербом, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель ИООО "Зомекс Инвестмент" Владимир Рафальский.

По его словам, в результате срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации дежурный персонал торгового центра обнаружил возгорание в начальной стадии и своевременно оповестил оперативные подразделения МЧС. "Сработавшая автоматическая система пожаротушения локализовала загорание. Персоналом торгового центра были также использованы первичные средства пожаротушения, поэтому к моменту прибытия аварийно-спасательных подразделений МЧС из Первомайского РОЧС возгорание было ликвидировано с минимальными последствиями", - сказал он.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается. Предварительная версия - нарушение правил эксплуатации электрооборудования: повар кафе забыл выключить фритюрницу.

Торговый центр продолжает работу в штатном режиме.-0-