Возле частного дома в Зельве найден труп мужчины

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Зельва Гродненской области следователи устанавливают обстоятельства убийства 45-летнего мужчины, местного жителя. Его тело было обнаружено 10 апреля возле частного дома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. По факту убийства Зельвенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. "В целях установления обстоятельств убийства и лица, его совершившего, изымаются следы, продолжаются допросы лиц, которые могут обладать информацией о происшествии. Планируется проведение ряда экспертных исследований", - рассказали в СК.
Для оказания практической и методической помощи в Зельву выехала следственно-оперативная группа областного управления.-0-
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