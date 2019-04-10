Возле частного дома в Зельве найден труп мужчины

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Зельва Гродненской области следователи устанавливают обстоятельства убийства 45-летнего мужчины, местного жителя. Его тело было обнаружено 10 апреля возле частного дома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. По факту убийства Зельвенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. "В целях установления обстоятельств убийства и лица, его совершившего, изымаются следы, продолжаются допросы лиц, которые могут обладать информацией о происшествии. Планируется проведение ряда экспертных исследований", - рассказали в СК.

Для оказания практической и методической помощи в Зельву выехала следственно-оперативная группа областного управления.-0-