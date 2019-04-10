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Возле частного дома в Зельве найден труп мужчины

Происшествия 10.04.2019 | 20:37
Фото из архива
Фото из архива

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Зельва Гродненской области следователи устанавливают обстоятельства убийства 45-летнего мужчины, местного жителя. Его тело было обнаружено 10 апреля возле частного дома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. По факту убийства Зельвенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. "В целях установления обстоятельств убийства и лица, его совершившего, изымаются следы, продолжаются допросы лиц, которые могут обладать информацией о происшествии. Планируется проведение ряда экспертных исследований", - рассказали в СК.

Для оказания практической и методической помощи в Зельву выехала следственно-оперативная группа областного управления.-0-

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Теги
Гродненская область, Зельва, Следственный комитет, смерть, убийство
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