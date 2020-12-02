Возле Дзержинска задержали парней с наркотиками, пневматикой и протестной символикой

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Дзержинска задержана компания с наркотиками, пневматикой и протестной символикой. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"30 ноября сотрудники наркоконтроля УВД Минской области при поддержке коллег из ОМОНа и ГАИ задержали двоих минчан и жителя пристоличья (все в возрасте от 24 до 27 лет). Молодые люди забирали из тайника свертки с мефедроном общим весом около 500 г. В последующем компания показала оперативникам еще один схрон в Минском районе, в котором изъято более 120 г психотропа. В арендованном молодыми людьми автомобиле обнаружена пневматика (автомат, два пистолета) и протестная символика", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое парней уже привлекались к ответственности за грабеж.

Известно, что в августе фигуранты участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Они находились в эпицентре беспорядков и снимали свои действия на камеру мобильного телефона. Кроме того, подозреваемые - активные участники радикального движения, состоят в тематических чатах и группах.-0-