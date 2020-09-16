Возле лагеря беженцев на греческом Самосе вспыхнул пожар

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На греческом острове Самос возле лагеря беженцев 15 сентября вспыхнул пожар. Об этом рассказал мэр местечка Вати Йоргос Станцос, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Возгорание произошло в районе центра для регистрации мигрантов и беженцев. Пожарным удалось частично взять ситуацию под контроль уже вечером 15 сентября. По словам Станцоса, лагерю ничего не угрожает. Несколько мужчин задержаны по подозрению в поджоге.

В лагере Вати, рассчитанном на 650 человек, проживают 4,6 тыс. мигрантов. 15 сентября здесь были выявлены два человека, инфицированные COVID-19.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. В нем находились около 12,6 тыс. человек при допустимом максимуме в 2,8 тыс. Пожару также предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что объект ранее закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.-0-