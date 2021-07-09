Возле "Линии Сталина" столкнулись микроавтобус и легковушка - 4 человека погибли

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение мотоцикла с микроавтобусом закончилось гибелью четырех человек. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси.
Авария произошла на 29-м км автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. По предварительной информации, мотоциклист двигался в направлении Молодечно, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также летальным исходом происшествие закончилось для двух пассажиров (байка и иномарки).
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики, а также следственно-оперативная группа.-0-