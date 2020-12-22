Возле подразделения ГПК предприниматель разбросал саморезы - его будут судить

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 38-летнего индивидуального предпринимателя, который разбросал саморезы вблизи подразделения Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый в середине ноября умышленно и беспричинно разбросал не менее 510 металлических саморезов по проезжей части и тротуару с целью повреждения и уничтожения чужого имущества. Свои противоправные действия обвиняемый не довел до конца, поскольку саморезы своевременно обнаружили и собрали.

В ходе допроса мужчина сообщил, что в день задержания возвращался из гаража домой. Ввиду плохого внутреннего состояния из-за личных проблем и ситуации в стране решил сделать кому-нибудь неприятность. Он разбросал саморезы рядом со въездом на территорию одного из подразделений Государственного пограничного комитета. Расположенные на здании камеры видеонаблюдения зафиксировали его неоднократные действия.

В итоге мужчине инкриминировано покушение на злостное хулиганство. Он заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-