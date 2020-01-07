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07 января 2020, 09:45

Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший

Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома
Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Речицы перевернулся микроавтобус, одного из пассажиров доставили в больницу с переломом ребер, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 6 января на трассе М10. Автомобиль "Мерседес Спринтер" с прицепом ехал из Хойников в Гомель, в машине были водитель и трое пассажиров.

"На 87-м км дороги М10 авто перестроилось в левую по ходу движения полосу. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Водитель этой машины, используя переключение света фар с ближнего на дальний, показал на необходимость перестроиться "Мерседесу" в крайнюю правую полосу и уступить дорогу", - рассказали подробности происшествия в УВД облисполкома.

Когда этого не произошло, автомобиль обогнал "Мерседес" по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и применил торможение. Этим он создал аварийную обстановку, водителю "Мерседеса" тоже пришлось тормозить, автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок. В результате аварии пострадал один из пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома

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