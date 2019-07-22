Возле Рогачева нашли двух потерявшихся в лесу школьников

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое школьников потерялись в лесу под Рогачевом, в их поисках участвовали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Двое школьников из Рогачева - ученики 8-го и 9-го классов - приехали к бабушкам на каникулы. Вечером 21 июля они провели своих друзей домой, а на обратном пути решили сократить дорогу через лес и заблудились.

"В 22.39 спасателям поступило сообщение о необходимости помочь в поиске детей, которые потерялись в лесу возле агрогородка Довск. Сотрудники МЧС отправились на место вместе с милицией. В 23.04 дети вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. Их осмотрели медики, госпитализация не понадобилась", - рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо соблюдать правила безопасности. Подробнее о них можно узнать в разделе "Будь готов!" на сайте ведомства.-0-