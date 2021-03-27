Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием

Скриншот из видео
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в Минске правоохранители задержали 30-летнего жителя Вилейского района с оружием. Такая информация содержится в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
При задержанном возле станции метро "Пушкинская" мужчине находились газовый и сигнальный пистолеты. В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож.
Установлено, что задержанный состоит в деструктивных Telegram-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
В настоящий момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства.-0-