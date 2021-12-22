Возле столичного торгового центра женщина попала под колеса автомобиля

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 11 ч 16 мин 44-летний мужчина, управляя автомобилем "Ниссан", двигался по прилегающей территории дома № 5 по ул.Петра Глебки и совершил наезд на 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть гостевой стоянки справа налево по ходу движения автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, так как срок действия его водительского удостоверения истек.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Управляя транспортными средствами, будьте предельно внимательны за рулём и неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения!-0-