Врач-нарколог приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотропов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ в отношении врача-нарколога одного из частных медицинских центров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый неоднократно незаконно с целью сбыта приобретал таблетки, содержащие в своем составе психотропное вещество - диазепам, часть из которых сбывал. Кроме того, он совершил приготовление к незаконному с целью сбыта приобретению, хранению и перевозке 40 таблеток диазепама общей массой 3,6 г. То есть изготовил рецепт, дающий право на приобретение этих таблеток, однако не успел им воспользоваться, поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-