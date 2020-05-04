Вросший в дерево снаряд времен войны нашли в Гродно

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно нашли снаряд времен войны, вросший в дерево, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сегодня утром рядом с бывшими военными казармами по улице Щорса удаляли старые деревья. В одном из пней рабочие обнаружили снаряд. Они тут же сообщили о произошедшем в милицию.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"На место выбыли саперы в/ч 5522. Они извлекли опасную находку. Боеприпас оказался неиспользованным кумулятивным выстрелом немецкого противотанкового гранатомета", - рассказали в милиции. Скорее всего, десятилетия назад его оставили в земле, со временем на этом месте выросло дерево и снаряд оказался в стволе тополя.

Боеприпас вывезен на полигон и уничтожен.-0-