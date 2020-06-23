ВС смягчил наказание некоторым фигурантам дела о распространении наркотиков

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор изменен в отношении семи человек, в отношении пяти из них сроки лишения свободы снижены на два года. Ряд фигурантов, которые приговорены к лишению или ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, освобождены от назначенного наказания на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

14 октября 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела уголовное дело в отношении 37 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Они подозревались в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе в крупном размере. Большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп и действовали через интернет, используя различные способы шифрования и конспирации, к примеру, бесконтактный путь распространения наркотиков. Во время расследования изъято более 7 кг наркотических и психотропных веществ. Каждый из участников выполнял свою роль: закладчика, курьера или оптовика. В итоге обвиняемые получили различные сроки - от так называемой домашней химии до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи.-0-