Все цистерны, сошедшие с пути под Витебском, поставлены на рельсы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 15 цистерн, которые сошли с пути на перегоне Орша-Витебск, поставлены на рельсы, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Цистерны установлены на колесные пары. Восстановительный поезд приступает к ремонту железнодорожного полотна", - сказали в ведомстве.
Как сообщалось, вечером 24 июля в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана, которую ликвидировали 25 июля. -0-
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