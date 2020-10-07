Вспышка газовоздушной смеси привела к пожару в Воложинском районе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе вспышка газовоздушной смеси при замене газового баллона привела к пожару, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"6 октября в 16.05 спасателям поступило сообщение о загорании дачного дома в деревне Кучкуны Воложинского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, здание горело открытым пламенем. При разбирательстве установлено, что отец хозяина дома менял газовый баллон, при этом вспыхнула газовоздушная смесь. В результате пенсионер получил ожоги, с которыми был госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены перекрытие, стены и имущество кухни.

Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при замене газового оборудования.-0-