Вспышка в цехе "Гродно Азота": работник получил ожоги

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов ОАО "Гродно Азот" произошла вспышка, термические ожоги получил работник. Информация об этом размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около половины девятого утра в цехе метанола произошла разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода, что вызвало вспышку без последующего горения.

"В результате происшествия один работник ОАО "Гродно Азот" получил термический ожог. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

Технологический процесс не остановлен. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.-0-