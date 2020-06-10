Встреча одноклассников в Могилеве закончилась угоном микроавтобуса

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинский РОВД Могилева обратился 32-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что у него угнали микроавтобус, припаркованный на ночь возле одного из домов по улице Космонавтов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

К происшествию оказались причастны 17-летние подростки из Брестской и Гродненской областей, а также их ровесник из Могилева. Несколько лет назад парни вместе учились и решили вновь увидеться в областном центре. Встречу молодые люди отметили алкоголем, а после отправились гулять по ночному городу.

Вскоре их внимание привлек чужой автомобиль. Двое подростков вскрыли замок водительской двери и забрались внутрь. Прокатившись, парни не справились с управлением и въехали в бордюр. Повторно запустить двигатель у них не получилось. В этот момент мимо проезжал наряд Департамента охраны. Молодые люди заметили милицейское авто и бросились врассыпную, чем привлекли к себе внимание. Правоохранители задержали юных угонщиков.

Машина возвращена владельцу, а подростки стали фигурантами уголовного дела за угон.-0-