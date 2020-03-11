Втюрин признал свою вину по коррупционному делу

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин полностью признал свою вину в получении взяток и подстрекательстве к даче взятки, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Втюрин обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.

"Вину признаю полностью. Вместе с тем у меня есть сомнения в отдельных вопросах квалификации моих действий, о чем я ранее во время следствия заявил", - сказал Втюрин.

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как было озвучено в суде, в декабре 2014-го по поручению главы государства госсекретариатом Совбеза совместно с Администрацией Президента и Генпрокуратурой изучались вопросы режима содержания в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД. По результатам изучения членами межведомственной группы, в состав которой входил Андрей Втюрин, была подготовлена докладная записка. В ней предлагалось принять меры по модернизации технических средств охраны и надзора.

Чтобы реализовать изложенные в докладной записке предложения, Андрей Втюрин в начале 2015 года договорился с россиянином по фамилии Маллин, чтобы тот заплатил ему - за содействие фирмам бизнесмена в участии в закрытом конкурсе по выбору подрядчика для модернизации техсредств в тюрьме №8 (находится в Жодино. - Прим. БЕЛТА). В итоге летом 2015-го Андрей Втюрин дал указание начальнику ДИН МВД пригласить для участия в подрядных торгах фирмы "ТТ-Связьком" и "Смарт Интеграция". Начальник департамента не знал о противоправной деятельности Втюрина.

В результате подрядных торгов ООО "ТТ-Связьком" было признано победителем, и в сентябре 2015-го был заключен тройственный договор строительного подряда на сумму свыше Br1,6 млн (то есть в ценах того времени - более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей. - Прим. БЕЛТА). Осенью 2017-го Втюрин организовал перечисление "ТТ-Связьком" более Br47 тыс. за выполненные ранее фирмой работы по договору. В итоге Втюрин получил от представителя компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева не менее $9 тыс. Деньги дал директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко.

Позже, в начале 2018 года, Андрей Втюрин договорился с Владимиром Казанцевым о том, что посодействует фирме "Смартлабс" в организации заключения договора с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации Zala и поставке абонентских приставок. Втюрину в случае успеха должна была достаться треть прогнозируемой прибыли от сделки.

В итоге он дал указание министру связи и информатизации Сергею Попкову и директору РУП "Белтелеком" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора со "Смартлабс", при этом "обосновывая целесообразность сотрудничества государственными интересами". Договор между белорусским предприятием и российской фирмой был заключен в июле 2018 года, прописанная в нем сумма составляла более $6,8 млн. Согласно озвученному обвинению, министр и глава "Белтелекома" не знали о противоправной деятельности Втюрина.

За свое содействие Андрей Втюрин получил две суммы. Первую - более $34 тыс. - ему передали 14 февраля 2019 года представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Виталий Горбачев и Владимир Казанцев в столичном кафе. Вторую - свыше $148 тыс. - он получил непосредственно от Виталия Горбачева в ресторане под Минском уже 21 апреля. Там же Андрей Втюрин и был задержан.

Кроме того, согласно озвученному обвинению, 29 января 2019 года Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" за организацию им условий для победы "УГМК-Телеком" в конкурсе на закупку. В тот же день Казанцев передал директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову 15 тыс. евро. Ранее озвучивалась информация, что Сергей Сиводедов был задержан именно по подозрению в получении взятки от Владимира Казанцева.

Андрей Втюрин обвиняется по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), а также по ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК (подстрекательство к даче взятки).-0-