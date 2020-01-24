Выехал без допуска к работе: инспекция проверила маршрутчика после ДТП под Молодечно

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель маршрутки, с участием которой в ноябре 2019 года под Молодечно произошла серьезная авария, не имел допуска к работе. Об этом по итогам проверки сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Транспортной инспекции Ирина Яблонская.

"ДТП случилось в конце ноября прошлого года на трассе Р28 Минск-Молодечно. Водитель легковушки столкнулся с маршруткой, которая везла пассажиров из Молодечно в Минск", - напомнила детали аварии представитель инспекции. Как оказалось, водитель легкового авто уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение. В результате пострадали восемь человек, один из которых (водитель маршрутки) получил тяжелые травмы.

По поручению Следственного комитета Транспортная инспекция проверила деятельность перевозчика. "Выяснилось, что у водителя маршрутки не было медицинской справки, его предрейсовое медицинское обследование и контроль технического состояния авто перед выездом на линию не проводились. Кроме того, не была проведена и стажировка водителя с последующим его допуском к самостоятельной работе, - рассказала Ирина Яблонская. - Не проводились также инструктажи по безопасности дорожного движения, а квалификация лица, ответственного за организацию и выполнение автомобильных перевозок, не соответствует требованиям законодательства".

В итоге индивидуальный предприниматель (перевозчик) получил от Транспортной инспекции предписания об устранении нарушений со сроками их исполнения. Также он привлечен к административной ответственности по ст. 18.25 КоАП.-0-