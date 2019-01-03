Выехавший на встречку в Калинковичском районе водитель умер в больнице

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Умер один из участников ДТП в Калинковичском районе. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Вблизи деревни Капличи Калинковичского района 30 декабря в 17.45 житель Калинковичей на авто "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фордом" под управлением мозырянина.
Оба водителя были доставлены в больницу, где водитель "Фольксвагена" от полученных травм умер 2 января.-0-
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