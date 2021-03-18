Выходил на дорогу и оскорблял милиционеров - в Минске задержан еще один протестующий

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 19-летнего активного участника несанкционированных массовых мероприятий из Минска. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Парень не раз был замечен на уличных акциях: вместе с другими выходил на проезжую часть, выкрикивал протестные лозунги и оскорблял правоохранителей. В деструктивных Telegram-чатах он призывал участвовать в маршах", - рассказали в МВД.

На молодого человека составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и вынесли ему официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму". Также материалы проверки в отношении задержанного будут переданы следователям для дачи правовой оценки его действиям по факту организации (участия) в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Милиция продолжает работу по установлению участников несанкционированных массовых мероприятий.-0-