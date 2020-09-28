Выигрыш в лотерею и лжепокупатель - милиция рассказала об уловках мошенников в интернете

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжают фиксировать случаи хищения денег с использованием реквизитов банковских карт. О наиболее популярных уловках злоумышленников рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Злоумышленники под различными предлогами пытаются заполучить номер банковской пластиковой карты, размещенный на лицевой стороне, и трехзначный код с обратной стороны. Имея эту информацию, преступник сможет распоряжаться деньгами на счету. "Например, в одном из мессенджеров рассылалось сообщение от незнакомца. Якобы если распространить ссылку пяти друзьям, то можно поучаствовать в розыгрыше призов. Ссылка ведет не на официальный ресурс. Там проходит лотерея, участник обязательно выиграет, только за вывод приза необходимо будет заплатить комиссию. Это обман", - рассказали в милиции.

От действий злоумышленников также страдают те, кто пытается продать товары через интернет. К продавцу обращаются якобы покупатели из другого города, готовые за свой счет оформить доставку. В милиции напомнили, что диалог в этом случае направлен на то, чтобы заполучить реквизиты карты. При этом мошенники могут использовать психологические приемы, разговаривают вежливо и убедительно. Впрочем, убедившись, что нужную им информацию получить не удастся, общение прекращают.-0-