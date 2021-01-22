Выявлен еще один администратор деструктивных Telegram-чатов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлен еще один администратор Telegram-чатов "Сухарево-97" и "Сухарево News". Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой неделе мы сообщали о задержании администратора деструктивных Telegram-чатов "Сухарево-97" и "Сухарево News". Сегодня сотрудники ГУБОПиК МВД выявили 28-летнюю жительницу Минска, которая также управляла указанными интернет-ресурсами. В квартире оперативники нашли протестную символику, ноутбук и тематическую литературу", - рассказали в МВД.

Действиям минчанки будет дана правовая оценка.-0-