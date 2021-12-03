Выявлен создатель экстремистского Telegram-канала в Полоцке

3 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оперативники выявили жителя Полоцка, создавшего экстремистский Telegram-канал. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Оперативники витебского областного управления ГУБОПиК МВД установили, что в апреле прошлого года 52-летний житель Полоцка создал канал, которым управлял, находясь в Беларуси и Польше.

Мужчина размещал в нем инструкции по организации массовых беспорядков, подстрекал к хулиганским действиям по признаку политической вражды. Также он призывал к экстремистской деятельности, физическому и психологическому насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время полочанин задержан и признан подозреваемым по трем уголовным делам за разжигание национальной вражды, обучение и подготовку лиц для участия в массовых беспорядках, а также создание экстремистского формирования.-0-