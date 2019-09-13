Вылетевший из-под газонокосилки камень привел к аварии с участием трех автомобилей в Гродно

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно камень, вылетевший из-под газонокосилки, стал одним из факторов, приведших к столкновению трех автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского горисполкома.

Серьезная авария произошла днем 13 сентября на улице Победы в Гродно. Автобиль "Дэу" двигался в сторону проспекта Янки Купалы, когда в одно из стекол легковушки попал камень, вылетевший из-под газонокосилки. Водитель остановился в своей полосе, включил аварийную сигнализацию и отправился к косильщику.

Не все водители автомобилей, двигавшихся следом, сумели отреагировать на изменившуюся ситуацию. Один из них на "Хендай" сумел остановиться перед препятствием, однако в заднюю часть этого авто въехал "Рено". От удара "Рено" выкатился на встречную полосу, а "Хендай" оказался в соседней правой полосе, где столкнулся с "Ниссаном". После этого "Ниссан" вылетел с дороги и врезался в опору освещения.

"На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь. В "Ниссане" находился маленький ребенок. Его осмотрели медики, однако гостиптализация не потребовалась", - рассказали в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка.-0-