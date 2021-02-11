Выманил у знакомой более Br78 тыс. - в Мозыре вынесли приговор мошеннику

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил ранее 13 раз судимый, в том числе за мошенничество, мужчина. Весной-летом 2020 года под разными предлогами выманил у знакомой более Br78 тыс.

Просил одолжить деньги для якобы переоформления документов на недвижимость и авто, для благоприятного решения вопроса с правоохранительными органами России. Просил в долг от Br300 до $22,3 тыс. При этом, по данным суда, обвиняемый не намеревался выполнять принятые на себя обязательства.

Также в конце июля нетрезвый мужчина камнем повредил лобовое стекло припаркованного авто возле ночного клуба в Мозыре.

Приговором суда мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном повторно, в особо крупном размере, а также хулиганстве. По совокупности преступлений окончательно он приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 100 базовых величин (Br2,9 тыс.). Также мошенник должен возместить потерпевшей более Br78,2 тыс. ущерба, а также Br1 тыс. компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-