Вынесен приговор бывшим руководителям Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор экс-начальнику Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и его заместителю за взятки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде Центрального района Гомеля.

Суд Центрального района Гомеля сегодня вынес приговор в отношении бывших руководителей. Экс-начальнику инспекции назначено окончательное наказание по совокупности преступлений ч.2 ст.430 (получение взятки повторно группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.426 (превышение служебных полномочий) УК в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также на 4 года он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. Такое же наказание понесет и его заместитель, который проходил по делу по ч.2 ст.430 УК.-0-

Как сообщалось, с 24 по 28 апреля на территории Витебской, Гомельской, Минской и Брестской областей КГБ проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых получены доказательства причастности руководителей Госинспекции охраны животного и растительного мира к противоправной деятельности, связанной со взяточничеством, превышением служебных полномочий из корыстной заинтересованности, непринятием мер реагирования на факты браконьерства. Среди задержанных были бывший начальник и его заместитель Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.-0-