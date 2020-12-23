Вынесен приговор двум дальнобойщикам из Минской области за угрозу насилия в отношении милиционеров

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Хотимского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей Минской области 29 и 43 лет, которым инкриминирована угроза насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Как установлено при судебном разбирательстве, водители 12 июня 2020 года на большегрузных автомобилях с полуприцепами двигались по территории Хотимского района в сторону госграницы Беларуси с Россией. Наряд территориального подразделения ГАИ обратил внимание на колонну из трех фур и решил проверить, что они перевозили. После преследования и неоднократных требований об остановке водители двух машин затормозили на 11-м км автодороги Хотимск - Липовка - граница Российской Федерации, а третья продолжила движение и скрылась", - рассказали в прокуратуре.

Полуприцепы оказались опечатаны, документов на груз не было. Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он сказал мужчинам ехать в сторону России. Для пресечения незаконных действий и задержания дальнобойщиков милиционеры встали перед машинами и потребовали покинуть кабины. Вместо этого водители начали движение, создав при этом угрозу для жизни и здоровья инспекторов.

Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, сотрудники ГАИ затем прострелили колеса грузовиков. Несмотря на это, машины пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже с помощью российских правоохранителей транспортные средства были найдены.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Хотимского района признал обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении. На основании ст.364 УК каждому из мужчин назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии со ст.46-1 УК применена специальная конфискация в отношении грузовиков и полуприцепов общей стоимостью Br58 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-