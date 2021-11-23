Вынесен приговор гомельчанину, передававшему данные милиционеров экстремистским Telegram-каналам

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В суде Советского района Гомеля 22 ноября вынесен приговор жителю областного центра по делу о передаче сведений о правоохранителях экстремистским Telegram-каналам, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Осенью прошлого года в экстремистских Тelegram-каналах стали появляться персональные сведения о гомельских милиционерах. Сотрудники управления собственной безопасности начали устанавливать канал передачи информации. "Было очевидно, что сведения сливает человек, который не понаслышке знает милицейскую деятельность, вероятнее всего, кто-то из бывших. Но круг возможных подозреваемых был настолько широк, что потребовались месяцы кропотливой оперативной работы во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, чтобы найти предателя", - рассказали в УВД.

В начале мая этого года была собрана достаточная доказательная база для возбуждения областной прокуратурой уголовного дела по фактам распространения сведений о частной жизни милиционеров. Вскоре при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали и подозреваемого.

30-летний гомельчанин родился и вырос в Гомеле. После окончания гимназии поступил на исторический факультет ГГУ имени Ф.Скорины. Из-за академической задолженности молодого человека отчислили. Он попробовал свои силы в должности милиционера Департамента охраны, но через 3 месяца службы покинул ряды. Через пару лет вновь решил стать сотрудником милиции, на этот раз патрульно-постовой службы. "Ему пошли навстречу, дали второй шанс. Но спустя 4 года он был уволен за совершение проступка, несовместимого с дальнейшим прохождением службы. С конца 2019 года гомельчанин нигде не работает и живет за счет родственников в маленькой комнате под крышей, которую близкие называют "берлогой". Из занятий - компьютерные игры и сборка моделей", - отметили в отделении информации и общественных связей.

Именно в этой "берлоге" вынашивались и родились мысли о незаконных сборе и распространении информации о действующих милиционерах. В переписке с администраторами каналов гомельчанин обсуждал не только публикацию сведений, но и возможность побега из страны.

"Заручившись поддержкой кураторов, он предоставил для публикации личные сведения о более чем 20 бывших коллегах, в том числе тех, с которыми поддерживал дружеские отношения. Переписку старательно удалял, но эксперты ее восстановили практически в полном объеме", - уточнили в УВД.

В суде мужчину признали виновным в умышленном незаконном сборе информации о частной жизни другого лица без его согласия, а также ее незаконном распространении, что повлекло причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам граждан. Гомельчанину назначили наказание в виде трех месяцев ареста. Кроме этого, суд удовлетворил иски пострадавших сотрудников о выплате компенсации морального вреда на общую сумму Br13,6 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-