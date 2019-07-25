Вынесен приговор калинковичской группе мошенников, которые скупали товары в рассрочку и исчезали

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мошенники из Калинковичей, скупавшие товары в рассрочку по всей стране, получили 26 лет лишения свободы на всех, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрели в суде Мозырского района. На скамье подсудимых оказались пятеро жителей Калинковичей и района: трое мужчин и две женщины. Преступная группа промышляла тем, что покупала по всей стране товары в рассрочку, а платить по счетам и не планировала.

Ранее судимый за разбойное нападение и незаконные операции с наркотиками неработающий житель райцентра придумал преступный план, как, не работая, достать денег. В подельники взял знакомых из родного города. Чтобы не светиться самому, "скрепил браком" две пары из приятелей и приятельниц с темным криминальным прошлым.

Для фиктивных семей создатель мошеннической группы придумал легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различные товары. Покупки главарь группы продавал затем по заниженной цене.

Первыми жертвами мошенников стали индивидуальные предприниматели из Мозыря. Затем злоумышленники прошлись по магазинам Гомеля и Гомельского района, Жлобина. "Мошенники побывали во всех областных центрах страны, в том числе и в Минске. Везде они рассказывали историю о том, что сами не местные, только устроились на работу и снимают квартиру. Подтверждающие документы, кроме паспорта, продавцы не требовали", - прокомментировал официальный представитель.

Покупали "парочки" все, что затем можно было быстро продать: начиная от мебели и заканчивая крупной и мелкой бытовой техникой. Предпочтение отдавали дорогим современным моделям. Если нужен был первоначальный взнос, оплачивали.

После Гродно компания вернулась в столицу, где в конце 2017 года ее задержали гомельские оперативники. Главаря нашли в Мозыре - там он снимал квартиру.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Виктор Чикунов, необходимо было собрать веские неопровержимые доказательства преступной деятельности группы. Мошенники меняли города, квартиры и дома, тасовали состав "семейных" пар. Реализовывали товар как знакомым, так и через них третьим лицам, что-то было продано через интернет. В целом жили злоумышленники на широкую ногу: передвигались на такси, снимали дорогие квартиры, посещали недешевые рестораны и кафе, азартные игровые клубы.

Среди пострадавших как крупные торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Преступникам удалось завладеть ценностями на общую сумму более Br113 тыс.

"В ходе судебного заседания был установлен 71 эпизод противоправной деятельности подсудимых. Только преступными действиями организатора причинен ущерб физическим и юридическим лицам на сумму свыше Br112 тыс.", - уточнил Виталий Пристромов.

Приговором суда Мозырского района главарь признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном повторно, группой лиц и в особо крупном размере. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Одна из "пар" получила сроки по шесть лет с конфискацией имущества, представители второй - два и три года без конфискации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-