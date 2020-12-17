Вынесен приговор минчанке, которая нанесла надпись на фасад здания и распылила краску на милиционера

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор в отношении 38-летней жительницы Минска по уголовному делу о порче имущества и применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемая признана виновной в порче имущества, а также сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Ей назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В пользу потерпевшего женщина должна выплатить материальную компенсацию морального вреда в сумме Br1 тыс. Эти деньги будут перечислены Социально-педагогическому центру с приютом Заводского района Минска.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска увидел, как неизвестная наносила надпись на фасад здания. Правоохранитель подошел к женщине для выяснения обстоятельств, однако при виде милиционера она попыталась скрыться. Когда тот принял меры для ее задержания, женщина распылила краску ему на голову. Нарушительницу все же задержали. Она была в состоянии алкогольного опьянения.-0-