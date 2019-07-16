Вынесен приговор перевозчику металла, которого останавливали со стрельбой в Чечерском районе

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К двум с половиной годам лишения свободы осужден перевозчик металла в Чечерском районе, для остановки автомобиля которого сотрудники ГАИ использовали табельное оружие, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, ранним утром 15 апреля рейдовая группа межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ("Молния") ГАИ УВД облисполкома на дороге между деревнями Волосовичи и Полесье Чечерского района заметила грузовой автомобиль, который двигался без габаритных огней и ближнего света. Госавтоинспекторы решили остановить авто для проверки. ЗИЛ был с верхом загружен ломом черного металла. Включив проблесковые маячки, сотрудники ГАИ потребовали от водителя остановиться. Однако тот только увеличил скорость. Во время движения перевозчик металла предпринимал все меры для блокирования служебного автомобиля, виляя по неширокой дороге из стороны в сторону. Неоднократные требования инспекторов игнорировались.

Для остановки автомобиля сотрудники ГАИ выстрелили по левому переднему колесу и в радиатор охлаждения. За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. У него не было водительского удостоверения, документов на автомобиль и на перевозимый груз. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Суд Чечерского района признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также постановлено конфисковать в доход государства ЗИЛ как орудие совершения преступления. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-