Вынесен приговор пьяному водителю из Октябрьского района, по вине которого пострадал пассажир

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района вынес приговор 35-летнему мужчине по уголовному делу о ДТП, в результате которого пассажир получил тяжкие телесные повреждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Как сообщалось, 1 мая этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на "Фольксвагене" двигался по дороге Лавстыки-Грабье-Нивное в Октябрьском районе. В салоне авто были два пассажира. На закруглении дороги мужчина выехал на обочину и врезался в деревья, машина опрокинулась. Один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Суд признал водителя виновным и по ч.4 ст.317 УК назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. По месту отбывания наказания к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. Кроме того, он должен возместить потерпевшему моральный вред в Br10 тыс. и Br530 судебных расходов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-