Вынесен приговор по делу о ДТП с тремя погибшими в Бешенковичском районе

6 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Бешенковичского района рассмотрел уголовное дело по обвинению водителя, из-за которого в ДТП погибли три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Авария произошла ночью 8 мая. Пьяный мужчина, не имея права управления, ехал на автомобиле по дороге Бешенковичи - Асовец. На 2-м км дороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель отвлекся от управления транспортным средством, из-за чего и произошла авария. Три пассажира погибли на месте происшествия, еще два получили тяжкие травмы. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан правоохранителями.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также водитель оплатит штраф Br5,1 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-