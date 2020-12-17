Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в Дубровенском районе

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дубровенского района подержала в суде гособвинение по уголовному делу о ДТП, в результате которого пострадали люди, один пассажир погиб, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора района Оксана Кулешова.

Вечером 14 февраля 2020 года пьяный водитель легковушки двигался по дороге Дубровно - Баево. В салоне машины помимо самого водителя находились еще трое мужчин, с которыми он незадолго до происшествия распивал спиртное. Водитель в какой-то момент отвлекся от управления, обернувшись к сидящим на заднем сидении. Машину занесло, она съехала в кювет, заполненный водой и покрытый льдом. Автомобиль опрокинулся на крышу и частично погрузился под лед. Водитель и два пассажира смогли выбраться из автомобиля, 47-летнему мужчине причинены тяжкие травмы. Третьего пассажира приятели не нашли. Его тело обнаружили спасатели через несколько дней после ДТП подо льдом. В момент ДТП водитель был пьян, автомобиль технически исправен.

Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-