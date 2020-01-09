Вынесен приговор по резонансному делу о нападении на жителей агрогородка Юровичи

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда в закрытом заседании рассмотрела дело о жестоком нападении на жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайте Верховного суда.

Подсудимыми по делу проходили трое молодых людей. Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 ноября 2018 года в агрогородке Юровичи нетрезвые молодые люди (25-летний, 20-летний, 17-летний - возраст на момент совершения преступления) проникли в дом супружеской пары. Они избили супругов с особой жестокостью. Затем напали на соседа потерпевших, который оказался рядом с местом преступления. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице. Супруги выжили. Расследованием дерзкого нападения на сельчан занималась специально созданная следственная группа, работа которой была на личном контроле начальника управления СК. Также были собраны доказательства по другим фактам противоправной биографии обвиняемых.

На основании собранных доказательств действия 25-летнего обвиняемого были квалифицированы следствием как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ.

Действия 20-летнего обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство.

Самый юный парень обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, группой лиц; убийстве, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; особо злостном хулиганстве.

Старший из компании признан виновным по всем статьям. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, он приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединена неотбытая часть наказания по приговору суда Светлогорского района от 23 февраля 2016 года - штраф Br2,6 тыс. с учетом деноминации.

Вина второго молодого человека также признана по всем предъявленным статьям. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно определено 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Младший с учетом частично присоединенного неотбытого им наказания по приговору суда Калинковичского района от 17 октября 2018 года окончательно приговорен к лишению свободы на 13,5 года в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также в солидарном порядке обвиняемые должны возместить в пользу двух потерпевших Br10 тыс. и Br100 тыс. за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-