Вынесен приговор по резонансному делу о разбойном нападении на гомельчанку

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор в отношении трех парней, обвиняемых в совершении кражи, разбоя и угоне авто, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд Гомельской области.

На скамье подсудимых оказались ранее судимые братья-погодки 2001 и 2002 годов рождения и их 18-летний знакомый. Как сообщалось, в сентябре 2019 года на улице Быховской трое молодых людей напали на владелицу автомобиля BMW X6 возле подъезда ее дома. С применением насилия они поместили женщину в ее автомобиль и вывезли за пределы областного центра. В пути, угрожая убийством и изнасилованием, требовали у гомельчанки деньги. Выехав за город, мужчины забрали $5 тыс. и Br400, которые были в ее сумочке.

На обратном пути при въезде в Гомель автомобиль попал в поле зрения экипажа ГАИ. Пытаясь уйти от преследования, парни заехали в тупик, бросили машину и скрылись. Вскоре все трое были задержаны.

С учетом предъявленного обвинения приговором суда каждому фигуранту определено наказание. Старшему из братьев с учетом не отбытой части наказания по приговору суда Центрального района Гомеля в апреле 2019 года окончательно назначено 14 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штраф в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br27).

Самый младший из компании по совокупности преступлений приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приятелю родственников окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штраф в размере 100 базовых величин. При этом учтена не отбытая часть наказания по приговору суда Советского района Гомеля в июне 2019 года.

Обвиняемые также должны в солидарном порядке возместить потерпевшей более Br5,3 тыс. имущественного ущерба и Br15 тыс. в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-