Вынесен приговор предпринимателю, разбросавшему саморезы возле подразделения ГПК

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор 38-летнему индивидуальному предпринимателю, который разбросал саморезы вблизи подразделения Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый в середине ноября умышленно разбросал в несколько этапов (не менее шести) более 400 металлических саморезов по проезжей части и тротуару у одного из домов по улице Якубовского в Минске с целью повреждения и уничтожения чужого имущества, в том числе транспортных средств Государственного пограничного комитета. Однако военнослужащие ГПК успевали собрать разбросанные саморезы до того, как там проезжал какой-либо транспорт.

Мужчина признан виновным в покушении на хулиганство. Он приговорен к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-